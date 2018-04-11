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Şükran Ovalı hamileliğini anlattı

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya yürüyüş yaptırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 07:03..
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Ünlü futbolcu Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, Bebek’te görüntülendi.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE VERSİN"

4 aylık hamile olan Ovalı, “Gitgide daha çok hissediyorum. Enteresan, güzel bir duygu. İçinde bir can var. Allah isteyen herkese nasip etsin” şeklinde konuştu.

"ÇOK TATLI YA!"

Eşinin kilo almadığını “Kendine dikkat ediyor, şişmanlamıyor” sözleriyle dile getiren futbolcuya Ovalı, “Çok tatlı ya! Şişmanladım ama söylemiyor” diye karşılık verdi. Sağlıklı bir doğum gerçekleşmesi için sürekli yürüyüş yapan çiftin yorgun hali dikkatlerden kaçmadı.

Şükran Ovalı hamileliğini anlattı

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