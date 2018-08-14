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Şükran Ovalı kızını Sezen Aksu şarkısıyla çağırdı

Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı, kızına kavuşmak için gün sayıyor.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 15:07..
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Futbolcu Caner Erkin'le olan evliliğinden bir kız çocuk dünyaya getirecek olan oyuncu Şükran Ovalı kızına Sezen Aksu şarkısıyla seslendi.

Şükran Ovalı kızını Sezen Aksu şarkısıyla çağırdı

GÖBEĞİ AÇTI

Doğumuna birkaç hafta kalan Şükran Ovalı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin merakını giderirken son paylaşımıyla iyice belirginleşen göbeğini de gözler önüne serdi.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti- FOTO GALERİ

İşte Şükran Ovalı'nın paylaştığı şarkının sözleri..

"CANIMSIN SEN"

“Adın başka, tadın başka
Sığmıyorsun ele avuca
Delisin sen

Dilerim ki benle yaşa
Bildiklerin ezber değil
Yenisin sen

Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye

Takıldım ben
Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden
Nasıl istersen

Hiç oyunsuz, sorunsuz
Ne bir eksik, ne bir fazla
Canımsın sen
Senden önce, senden sonra
İki ayrı devir, iki ayrı dünya
Bir daha da olmayacak
Hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda…
Mihran Ela Erkin bu şarkı bizden sana sağlıkla gel…”

Şükran Ovalı kızını Sezen Aksu şarkısıyla çağırdı

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