Şükran Ovalı kızını Sezen Aksu şarkısıyla çağırdı

Futbolcu Caner Erkin'le olan evliliğinden bir kız çocuk dünyaya getirecek olan oyuncu Şükran Ovalı kızına Sezen Aksu şarkısıyla seslendi.

GÖBEĞİ AÇTI

Doğumuna birkaç hafta kalan Şükran Ovalı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin merakını giderirken son paylaşımıyla iyice belirginleşen göbeğini de gözler önüne serdi.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti- FOTO GALERİ

İşte Şükran Ovalı'nın paylaştığı şarkının sözleri..

"CANIMSIN SEN"

“Adın başka, tadın başka

Sığmıyorsun ele avuca

Delisin sen

Dilerim ki benle yaşa

Bildiklerin ezber değil

Yenisin sen

Boşuna mı yaprak gibi

Rüzgârına kapıldım ben

Unutup kendimi bir divaneye

Takıldım ben

Ayağı eşikten dışarıda

Git gidersen

Bu gönül çoktan razı senden

Nasıl istersen

Hiç oyunsuz, sorunsuz

Ne bir eksik, ne bir fazla

Canımsın sen

Senden önce, senden sonra

İki ayrı devir, iki ayrı dünya

Bir daha da olmayacak

Hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda…

Mihran Ela Erkin bu şarkı bizden sana sağlıkla gel…”