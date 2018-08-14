Şükran Ovalı kızını Sezen Aksu şarkısıyla çağırdı

Futbolcu Caner Erkin'le olan evliliğinden bir kız çocuk dünyaya getirecek olan oyuncu Şükran Ovalı kızına Sezen Aksu şarkısıyla seslendi.
GÖBEĞİ AÇTI
Doğumuna birkaç hafta kalan Şükran Ovalı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin merakını giderirken son paylaşımıyla iyice belirginleşen göbeğini de gözler önüne serdi.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti- FOTO GALERİ
İşte Şükran Ovalı'nın paylaştığı şarkının sözleri..
"CANIMSIN SEN"
“Adın başka, tadın başka
Sığmıyorsun ele avuca
Delisin sen
Dilerim ki benle yaşa
Bildiklerin ezber değil
Yenisin sen
Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye
Takıldım ben
Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden
Nasıl istersen
Hiç oyunsuz, sorunsuz
Ne bir eksik, ne bir fazla
Canımsın sen
Senden önce, senden sonra
İki ayrı devir, iki ayrı dünya
Bir daha da olmayacak
Hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda…
Mihran Ela Erkin bu şarkı bizden sana sağlıkla gel…”