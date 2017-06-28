Şükran Ovalı'dan Asena Atalay'ı kızdıracak paylaşım

İtalya'nın Capri Adası'na giden Erkin ve Ovalı çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.

"NAZAR ETME NE OLUR, İYİ NİYETLİ OL SENİN DE OLUR"

Şükran Ovalı, eşine sarıldığı fotoğrafın altına "Nazar etme ne olur, iyi niyetli ol senin de olur... Kalbiniz gibi geçsin hayatınız." notunu düştü. Ovalı'nın paylaşımı "Bu sözler Asena'ya mı?" dedirtti.

Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti

ASENA, CANER'E BİR SÜRÜ DAVA AÇMIŞ, İSTEDİĞİ SONUCU ALAMAMIŞTI

Asena Atalay, boşanmanın ardından Caner Erkin'e başta nafaka olmak üzere bir çok dava açmış, ancak beklediği sonuç bir türlü gelmemişti.