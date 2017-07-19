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Şükran Ovalı'dan Beşiktaş taraflarına: Yengeniz değilim

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı, taraftarların kendisine sürekli 'yenge' demelerinden rahatsız.

19.07.2017 - 13:52
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"BANA YENGE DİYENLER VAR, AMA ENİŞTE OLAN CANER"

Kendisi de koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Şükran Ovalı, "Bana yenge diyenler var. Ama ben bu camianın kızıyım. Enişte olan Caner. Eşim Beşiktaş'a çok yakıştı." dedi.

Şükran Ovalı'dan Beşiktaş taraflarına: Yengeniz değilim

TAKIM İÇİN DE GÜZEL TEMENNİLERDE BULUNDU

Bu sözleriyle 'yenge' sıfatına henüz alışamadığını ima eden Şükran Ovalı, eşinin takımı için de güzel temennilerde bulunmayı ihmal etmedi:

"BEŞİKTAŞ ÇOK GÜZEL ŞEYLERİ HAK EDİYOR"

''Beşiktaş çok güzel şeyleri hak ediyor. Bu sezon, son iki sezondan daha güzel olur umarım. Caner de bu yıl çok iyi dönecek''

Şükran Ovalı'dan Beşiktaş taraflarına: Yengeniz değilim

Şükran Ovalı'dan Beşiktaş taraflarına: Yengeniz değilim

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