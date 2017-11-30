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Şükrü Elekdağ'a göre ABD'nin hedefinde Erdoğan var

'Bilge diplomat' olarak da anılan isim, Batı'nın Zarrab davası üzerinden Erdoğan'a karşı adeta bombardıman düzenlendiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 10:46..
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Şükrü Elekdağ'a göre ABD'nin hedefinde Erdoğan var

şükrü elekdağ

Emekli Büyükelçi, eski CHP Milletvekili Şükrü Elekdağ, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek canlı yayınında, ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumu ve Reza Zarrab davasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HEDEF İRAN DEĞİL, ERDOĞAN"

"Zarrab davası, hukuk davası olarak başladı. Fakat Amerika'da Türkiye bakış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakış dolayısıyla bu dava tamamen şekil değiştirdi ve siyasi bir dava oldu. Bu dava Türkiye'nin aleyhine gelişiyor. Hedef İran değil. Hedef Erdoğan. Bunu kabul edelim, hazırlanalım. Ankara zaten bunu hissetmiş durumda. Onun için bilgi veriyor. İtimat ettiği bazı gazetecilere de yazdırıyor bunu. Hürriyet'te falan görüyoruz. Abdülkadir Bey yazıyor. Hazırlıyorlar Türkiye'nin karşılaşacağı depremsel bir duruma. Buraya gelmeden önce NBC News'u okudum. Şimdi her yerde, her konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karıştırmak istiyorlar.

Şükrü Elekdağ'a göre ABD'nin hedefinde Erdoğan var- VİDEO

"65 YILDIR BİR TÜRK LİDERİNE BÖYLE SALDIRILDIĞINI İLK KEZ GÖRDÜM"

Dışişleri Bakanlığı'na girdiğimden bu yana 65-66 yıl geçti. Bu dönem zarfında ben hiçbir zaman Türkiye'nin veya bir Türk liderinin Amerikan ve Batı medyası tarafından bu kadar ortaklaşa bir bombardımana tutulduğunu görmedim bu güne kadar. Söz vermişler gibi.

İSRAİL GERÇEĞİ

Bunun sebebi Amerika. ABD, Obama döneminden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atlantik sistemi içinde güvenilir bir lider ve müttefik olarak görmüyor. Onun ne Batı ne de Türkiye'ye bir yararı olduğunu düşünüyor. Onu yıkmak için elinden geleni yapıyor.

Ben Amerika'da 10 sene görev yaptım. Amerika'da Kongre'de İsrail teröründen bahsederler. Amerikan Kongresi'nde İsrail aleyhine konuşamazsınız. Konuşan bir senatör seçilmez bir daha. İsrail lobisi hemen harekete geçer. İsrail aleyhinde olan kişinin karşısına birini çıkarır. Mali yardımda bulunur. Onu seçtirir. Ben bunu gördüm. Yani Amerika ile dostane işler yürütmek için İsrail ile güzel ilişkiler yürütmek zorundasınız. Bu bir gerçektir."

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