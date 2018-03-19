Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman ayrıldı

İngiliz basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın: Afrin'de daha yapılması gereken işler var

TÜİK, "Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge İstanbul oldu.

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BAE Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye küstahlığı

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Daha önce Fahreddin Paşa'ya dil uzatan bakan, şimdi de Türkiye'nin tehdit unsuru olduğunu söyledi.