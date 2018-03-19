Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman ayrıldı

Oyuncu Şükrü Özyıldız, geçen günlerde iki yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Rabia Yaman ile evlilik kararı almış, aile arasında bir nişan töreni yaparak evliliğe ilk adımı atmıştı.
"AİLE ARASINDA YÜZÜK TAKTIK"
Nişan sonrası görüntülenen Rabia Yaman, “Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil” demişti.
HER ŞEYİ SİLDİLER
Son günlerde sık sık tartışan çiftin arasının açıldığı ve yüzük attığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı.