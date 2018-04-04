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Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti

Mersin'de 29 yaşındaki hemşire Müslüme Gökdemir'in kotrolünü kaybettiği araç sulama havuzuna düştü. Derin sulara gömülen araçta kalan hemşire Gökdemir hayatını kaybetti.

İHA | 04.04.2018 - 02:31..
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Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen kazada 29 yaşındaki hemşire Gökdemir'in cansız bedeni dalgıçların 3,5 saatlik çalışması sonucu bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen genç hemşirenin annesi fenalık geçirirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti


CANSIZ BEDENİ GÖMÜLMÜŞ

Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ve itfaiye ekiplerince halat bağlanarak sudan çıkarılırken, araç içerisinde sürücüye rastlanmadı.

Bunun üzerine dalgıçlar havuz içerisinde aramalarını sürdürürken, diğer ekipler ise sürücünün camdan fırlamış olma ihtimaline karşı çevrede araştırma yaptı.

Dalgıçların yaklaşık 3.5 saat süren çalışmasının ardından Gökdemir’in cesedi, sulama havuzunun derinliklerinde bulunarak çıkarıldı.

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti

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