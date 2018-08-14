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Sulama kanalına düşen çoban boğuldu

Osmaniye'de koyun otlatırken sulama kanalına düşen çoban hayatını kaybetti.

AA | 14.08.2018 - 22:06..
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Merkeze bağlı Kesikburun köyü yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki Kaan Can Büyükbörklü, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

YOSUNLARA TAKILI OLARAK BULUNDU

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ekibi sevk edildi. Kanala gelen suyun kesilmesi sonucu Büyükbörklü'nün cesedi, suya düştüğü yere 20 metre mesafede yosunlara takılmış halde bulundu.

Kanaldan çıkarılan Büyükbörklü'nün cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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