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Sulama kanalına düşen er kayboldu

Iğdır'da vatani görevini yapan Piyade Er Harun Aydın, karakoldan el arabası ile çöpleri dökmeye giderken sulama kanalına düşüp kayboldu.

16.06.2017 - 14:59
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Bugün saat 06.00 sıralarında Ermenistan sınırındaki Karakoyunlu ilçesindeki 5'inci Hudut Alayı 1'inci Tabur'a bağlı Mürşitali Karakolu yakınlarında meydana geldi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara nüfusuna kayıtlı terhisine 45 gün kalan er Harun Aydın, karakolun çöplerini dökmeye giderken el arabasının devrilmesi sonucu derinliği 4 metreyi bulan sulama kanalına düştü. Yanında bulunan arkadaşı Harun Aydın'ı sudan çıkarmaya çalıştı ama kurtaramadı. Olayı duyan askeri yetkililer ve Iğdır AFAD ekipleri, Mürşitali köyünden yaklaşık 20 kilometrelik mesafedeki su kanalında arama başlattı. Van AFAD Müdürlüğü'nden çağrılan dalgıçlar askeri helikopterle olay yerine getirildi. Suda gözden kaybolan askeri arama çalışmaları sürüyor.

Sulama kanalına düşen er kayboldu

Sulama kanalına düşen er kayboldu

Sulama kanalına düşen er kayboldu

Sulama kanalına düşen er kayboldu

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