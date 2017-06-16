Sulama kanalına düşen er kayboldu

Kılıçdaroğlu'nun başlatığı yürüyüşte ilk gün sona erdi. Kılıçdaroğlu ve partililer karavan ve çadırlarda uykuya geçti.

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

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İran'da Kadir Gecesi

İran'da Kadir Gecesi ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul ediliyor.