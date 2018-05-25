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Sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

AA | 25.05.2018 - 04:27..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Kanal Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı VİDEO

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine, araçlarında can simidi bulunan polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Akıntı nedeniyle yaklaşık bir kilometre sürüklenen Ömercik Canlı (40), kanal kenarındakiler tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Sudan baygın halde çıkarılan Canlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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