Adana'nın Seyhan ilçesi Kanal Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı VİDEO
ÇEVREDEKİLER KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine, araçlarında can simidi bulunan polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.
Akıntı nedeniyle yaklaşık bir kilometre sürüklenen Ömercik Canlı (40), kanal kenarındakiler tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.
Sudan baygın halde çıkarılan Canlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.