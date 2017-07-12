Sulama kanalına uçan arabadaki genç ölü olarak bulundu

Kent merkezinde 6 gün önce Gezirlik Mahallesi'nde toprak yolda sürücüsü 20 yaşındaki Esat Özer yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanlına uçtu.

Sürücü Esat Özer ile 21 yaşındaki Mustafa Yıldız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Suda yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobilde bulunan Zeki Sarıel'e ise ulaşılamadı.





Kayıp genci arama çalışmalarına 6’ncı gününde de devam etti. Sabah saatlerinde Tokat AFAD ekipleri ile birlikte Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri sulama kanalında arama başlattı. Toplam 30 kilometrelik alanda arama yapan ekipler Zeki Sarıel’e ulaşamadı. Öğleden sonra Sağ Sahil Sulama Birliğinde görevli İsmail Ergün otomobilin düştüğü alandan yaklaşık 3.5 km uzaklıkta bulunan sulama kanalı ile Geksi deresine su tahliyesinin yapıldığı kanal arasında bir ceset gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşları uzaklaştıran polis ekipleri olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından kayıp Zeki Sarıel'e ait olduğu belirlenen cesedi, su kanalı tahliye kanalından çıkardı.

Haberi alarak olay yerine gelen gencin babası Halim Sarıel ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Talihsiz gencin cesedi Tokat Belediyesi’ne ait cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kanaldaki aramalarda bir sonuç alınmadığı için su tahliye kanalına baktığını söyleyen sulama birliğinde çalışan işçi İsmail Ergün, ''Arkadaşlarımız ile birlikte öğleden sonra buraya geldik. Sulama kanalın tahliye kapağını kapatmaya çalıştık kapanmadı. Tamir ettirdikten sonra aşağı inerek kanalın içerisine girdik. Telefon ışığı ile bakarken kanal içerinde cesedin eli ile ayağını gördük. Hemen durumu polis ekiplerine bildirdik'' dedi.





















