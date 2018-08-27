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Sulama kanalında boğulan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

İHA | 27.08.2018 - 11:59..
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Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Taliban zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Adana'ya gelen Kebir ailesi bugün sabah saatlerinde erkenden evlerinden çıkarak kanal boyunda gezmeye başladı.

BABASI KURTARMAK İSTEDİ

Baba Zaman ile oğlu 10 yaşındaki Rami Kebir serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen baba oğuldan Rami Kebir boğulma tehlikesi geçirdi. Baba onu kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Sulama kanalında boğulan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi

RAMİ BOĞULDU

Yoldan geçen vatandaşlar da kanala atladı ancak Rami Kebir suda kayboldu. Bunun üzerine Kebir'in annesi Uveyde, anneanne Zekiye, kız kardeşi Vahide erkek kardeşleri Ferdin ve Ali Kebir gözyaşlarına boğuldu.

Sulama kanalında boğulan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi VİDEO

RAMİ NEREDESİN DİYE BAĞIRDI

Anne Zaman Kebir acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Abla Vahide Kebir'in ise kanal kenarında demirlerden tutunarak "Rami neredesin" diye bağırması yoldan geçenlerin yüreklerini dağladı.

Sulama kanalında boğulan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi

Bir ara kanalda bir cisim gören ailenin hep bir ağızdan "Rami" diye bağırması herkesi ağlattı. Abla Vahide Kebir uzun süre "Rami" diye gözyaşlarına boğuldu. Rami Kebir'in erkek kardeşleri de yere kapanıp onun bulunması için Allah'a yalvarıp gözyaşı döktü.

Sulama kanalında boğulan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi

Baygınlık geçiren aile fertlerine sağlık görevlileri müdahale etti. Aile çocuklarının bulunması için perişan olurken, olay yerine gelen dalgıç polisler Rami Kebir'i bulmak için çalışma başlattı.

Sulama kanalında boğulan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi

Sulama kanalında boğulan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi

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