Şule Çet'in şüpheli ölümü araştırılıyor

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

"KIZIM İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Soruşturmada ifade veren acılı baba İsmail Çet, "Benim kızım intihar edecek biri değildi. Ç.A. ve B.Y.'den şikayetçiyim" dedi.

ADLİ TIP'IN ÖN RAPORU

Öte yandan ailenin Avukatı Yıldırım da, Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna da dikkat çekerek, tüyler ürpertici detayları açıkladı.

BOĞUŞMA İZLERİ VAR

Yıldırım "Şule'nin vücudunun neredeyse her yerinde boğuşma izi var. Raporda görünüyor ki Şule'nin vücudunda 5x20 boyutunda cilt ve cilt altı dokusunda yırtılmış yara. Kollarında ve bacaklarında çok sayıda ve değişik boyutta ciddi sıyrık ve çürükler var. Adli Tıp, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu rapor çıktığında her şey daha da netlik kazanacak" dedi.

Sabah'ın haberine göre; soruşturmada Şule'nin cep telefonunun açılması birçok gizli noktayı aydınlatabilir.