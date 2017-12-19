Süleyman Bulut'tan '100 Tekerleme ve 101 Yanıltmaca'

Çocuk edebiyatının usta ismi Süleyman Bulut'tan yeni bir eser daha. Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan 100 Tekerleme ve 101 Yanıltmaca kitabı raflarda yerini aldı.

100 TEKERLEME

Türkçe söz ustalığının en ilginç örnekleri… Çocukların, söyleme yeteneklerini geliştiren, Türkçenin tadına varmalarını sağlayan, hayal güçlerini ateşleyen, şaşırtıcı ve eğlendirici 101 Tekerleme bu kitapta!





Hoppala Hoptan

Azdan çoktan,

Hoppala hoptan,

Sana bir gömlek yaptırayım,

Çerden çöpten.

İlikleri karpuz kabuğundan,

Düğmeleri turptan.

Uzunu, kısası, zoru, kolayı…

101 YANILTMACA

Hadi bakalım, görelim…

Kim söyleyebiliyor, kim söyleyemiyor?

Buraya bak be birader,

Başı bereli, burma bıyıklı,

Bastı bacak bizim berber

Bahri Bey, bin pirinci,

Bir dizişte dizi dizi dizerek,

Beş parasız, Bursa pazarına inince,

Baba Baki’den biberli

Bir papara yedi.





Süleyman Bulut

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