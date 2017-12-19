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Süleyman Bulut'tan '100 Tekerleme ve 101 Yanıltmaca'

Yazar Süleyman Bulut'un '100 Tekerleme ve '101 Yanıltmaca' kitapları Can Çocuk Yayınları etiketiyle çocuklarla buluştu.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 17:26..
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Çocuk edebiyatının usta ismi Süleyman Bulut'tan yeni bir eser daha. Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan 100 Tekerleme ve 101 Yanıltmaca kitabı raflarda yerini aldı.

100 TEKERLEME

Türkçe söz ustalığının en ilginç örnekleri… Çocukların, söyleme yeteneklerini geliştiren, Türkçenin tadına varmalarını sağlayan, hayal güçlerini ateşleyen, şaşırtıcı ve eğlendirici 101 Tekerleme bu kitapta!

Süleyman Bulut'tan '100 Tekerleme ve 101 Yanıltmaca'

Hoppala Hoptan

Azdan çoktan,

Hoppala hoptan,

Sana bir gömlek yaptırayım,

Çerden çöpten.

İlikleri karpuz kabuğundan,

Düğmeleri turptan.

Uzunu, kısası, zoru, kolayı…

101 YANILTMACA

Süleyman Bulut'tan '100 Tekerleme ve 101 Yanıltmaca'

Hadi bakalım, görelim…

Kim söyleyebiliyor, kim söyleyemiyor?

Buraya bak be birader,

Başı bereli, burma bıyıklı,

Bastı bacak bizim berber

Bahri Bey, bin pirinci,

Bir dizişte dizi dizi dizerek,

Beş parasız, Bursa pazarına inince,

Baba Baki’den biberli

Bir papara yedi.

Süleyman Bulut'tan '100 Tekerleme ve 101 Yanıltmaca'

Süleyman Bulut

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D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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