Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini birlikte attı.,

Türkiye'ye yapılan 20 milyar dolarlık yatırım, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de bazı odakları rahatsız etti.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, santralin yapılmaması için AİHM'e Türkiye'yi şikayet edeceğini açıkladı. CHP'nin bu açıklamasına HDP'den de destek sesleri yükseldi.

SÜLEYMAN DEMİREL NE DEMİŞTİ

Tartışmalar sürerken 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in nükleer enerjiyle ilgili söylediği sözler ortaya çıktı.

Süleyman Demirel'in nükleer enerjiyle ilgili sözleri VİDEO

"NÜKLEER ENERJİ ŞART"

TRT Arşiv'de yer alan görüntülerde; gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel'in "Nükleer santral, sadece santral değil. Nükleer teknoloji. Nasıl ki Türkiye, elektriğin gerisinde kalmış. Nükleer teknolojinin de gerisinde kaldı. 30 sene gerisindeyiz. Nükleer teknolojinin 2000'li yıllarda insanlığa ne vereceği, daha şimdiden düşünülüyor. Çok şey verecektir. Elektriği de teknolojisi de şart.

"BUNLARI TARTIŞMAK BİLE..."

Bence bunları tartışmak bile geride kaldığımızın işaretidir." ifadelerini kullandığı duyuluyor.