Süleyman Demirel'in zırhlı aracı Aziz Yıldırım'da

Bir süre önce FETÖ’nün suikast listesinde olduğu ihbarları üzerine emniyet tarafından dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a, Süleyman Demirel’in zırhlı aracı tahsis edildi.

Demirel’in 2012 yılından itibaren kullandığı özel mercedes marka aracın geçtiğimiz günlerde Başkan Yıldırım’a verildiği öğrenildi.

Yıldırım’ın özel tasarlanan ve şu an bakımda olan aracı yakın bir zamanda kullanmaya başlayacağı kaydedildi.

EMNİYET UYARDI

Hatırlanacağı gibi emniyet Yıldırım’dan güvenliği açısından hem zırhlı araç kullanmasını, hem de koruma sayısını artırmasını istemiş, hatta kendisine sivil polis de tahsis etmişti. Başkan Aziz Yıldırım da kulübün resmi sitesinden emniyetin yaptığı uyarıları doğrulamıştı.