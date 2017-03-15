Süleyman Soylu: 21 yıldır girilmeyen yerlere girildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaarslan ve Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, şehit ve gazi dernek başkanları ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ DEĞİL"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor mısralarını okuyan her memleket evladı bilir ki, şehitler tepesi herhangi bir mevki değildir. Bizim inancımız ve medeniyetimizde, şehitlere, ‘Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz, onlar diridir ancak siz bilemezsiniz’ buyruluyor. Bizim hedefimizde, şehitlerimizin bize emanet ettiği siz değerli ailelere her zaman hizmet etmek ve yardımcı olmaktır” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Lice’de yapılan operasyonda askerlerin teröristlere haddini bildirdiğini söyledi. Bakan Soylu, “Terör belasıyla yaşamak bu ülkenin hiçbir ferdi için kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir merhaleye yaklaşmıştır. Girilmez denilen bütün inlere girilmiştir. 9 gündür Lice’den Bingöl’e kadar evlatlarımız teröristlere hadlerini bildirmekteler. Tam 21 yıldır girilmeyen inlere girmektedirler. Her bir operasyon başladığında acaba ne olacak diye hepimiz tedirgin oluyoruz. Şu anda Bafra’da tedavi gören bir asker evladımız ‘buradan çıkmayalım, burada bir şey var’ diyerek ve hissiyle hareket ederek Türkiye’nin canını çok yakmış bir adamı bulan ve onun karşılığında gözünü kaybeden bir asker evladımızdır. En son şehit olan jandarmamız karşısındaki iki teröristi indirip ondan sonra şehit olmuştur. Bunlar büyük kahramanlıklardır. Fethi Sekin tesadüf değildir. Ömer Halisdemir tesadüf değildir. Evlatlarımız bu kış hiç soğuk dinlememişlerdir. Eksi 30 derecede operasyon yapan ve nöbet bekleyen o gençlerimizin gözlerindeki kararlılığı defalarca gördüm. İnancı ve inadı hepinizin görmesini isterdim. Kişisel kanaatim o dur ki, terör meselesi bu milletimizin gündeminde bir daha olmayacak şekilde tasfiye edilecektir” ifadelerini kullandı.