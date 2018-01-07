Süleyman Soylu: Dünyayı silah zoru olmadan değiştirdik

Süleyman Soylu, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde partisinin ilçe gençlik kolları kongresine katıldı.

"İNANCIM ODUR Kİ, DOĞRU TARAFTAYIZ"

Kongredeki konuşmasında gençlere seslenen Bakan Soylu, "Bu salona bakarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu siyaset öyle bir iştir ki, herkes heybesinde nesi varsa onu verir. Zengin olan malından harcar. Kimisi işinden harcar. Kimisi vaktini verir, çoluk çocuğundan, gezmesinden tozmasından harcar, ömrünü bu işe vakfeder. Kimisi bilgisini, emeğini verir. Kimisi gençliğini verir, kimisi sevdasını verir. Partiyi, siyaseti evlat bilir, kardeşi, namus bilir, her anını onunla yaşar. Ama asıl mesele, doğru tarafta olmaktır. Varını yoğunu, Allah’ın razı olduğu, milletin razı olduğu tarafa harcamaktır. Bizim inancımız odur ki, bizler doğru taraftayız" dedi.

"BİZ DÜNYAYI, SİLAH ZORU OLMADAN DEĞİŞTİRDİK"

Darbelerle, operasyonlarla Türkiye teslim alınamadıysa bunun sebebinin milletin ortaya koyduğu tercih olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün Kudüs´te birileri eskisi kadar rahat at oynatamıyorsa; belki tarihinde olmamış bir şey, Birleşmiş Milletler Türkiye’nin yanında, ABD’ye rest çekebiliyorsa, bugün 'mazlumların sözünün sahibiyiz' diyen bir lider, bütün dünyaya sesini duyurabiliyorsa, bugün Türkiye’nin güneyinde 4 bin TIR silah yardımına rağmen, terör koridoru açmaya birilerinin gücü yetmiyorsa, 1960’tan beri işleyen tezgâh eğer 15 Temmuz'da işlemediyse, bugün darbelerle, operasyonlarla bu ülke teslim alınamadıysa, işte sizin yaptığınız, aziz milletin yaptığı bu tercihin, ortaya koyduğunuz bu duruşun neticesindedir. İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik. Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik. Biz bunu silahla yapmadık. Tamamen ve sadece duruşumuzla, tavrımızla, değerlerimize olan inancımızla yaptık. Ve biz bu topraklarda bin yıldır neyi nasıl başardıysak, tam olarak da bununla yaptık.”

Süleyman Soylu: Dünyayı silah zoru olmadan değiştirdik VİDEO