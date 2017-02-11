Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 80 bin 88 personelin katılımıyla ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinden koordine etti.

Bakan Soylu, uygulama noktalarında görevli emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline canlı bağlanarak, denetimler hakkında bilgi aldı.



Erzurum, Diyarbakır, Van, Antalya, İzmir, Çanakkale, İstanbul ve Mersin'deki uygulama noktalarıyla canlı bağlantı gerçekleştiren Soylu, vatandaşların uygulamalar hakkındaki değerlendirmelerini güvenlik güçlerinden dinledi.





Yaptığı bağlantılarda uygulamanın önemine değinen İçişleri Bakanı Soylu, "Bu uygulamalarda gerek terör örgütlerine karşı gerekse kanuna uymayanlara karşı gerekli tedbiri almanın, kanuna uyan vatandaşlarımız açısından çok önemli bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.





Uygulamaya katılan tüm personele teşekkür eden Soylu, güvenlik birimlerinin vatandaşların rahat ve emin bir şekilde yaşayabilmesi için önemli fedakarlıklar ortaya koyduğunu söyledi.





Soylu, güvenlik birimlerini, uygulamalar sırasında vatandaşlara karşı nezaket kuralları çerçevesinde davranmalarından dolayı ise ayrıca tebrik etti.





Bakan Soylu'ya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile daire başkanları da eşlik etti.



Güvenlik birimleri 9 Aralık 2016 ile 28 Ocak 2017 tarihinde de ülke genelinde denetimler yapmıştı.