Süleyman Soylu Kandil Operasyonu'nu anlattı

Terörle mücadelede şu sıralar en sıcak gündem Kandil Operasyonu. Ancak muhalefetin her zamanki gibi soruları ve itirazları var.

Candaş Tolga Işık Posta'daki köşesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak konu hakkında edindiği bilgileri paylaştı.

OPERASYONA HAZIRLIK

Kandil'e operasyon için neden bu kadar beklenildiği sorusuna Süleyman Soylu, tedbirlerin alındığını, teröristlerin bulunduğu yerlerin tespit edildiğini, sığınak ve barınakların imha edildiğini söyleyerek süreci şu şekilde anlattı:

TERÖRİSTİ İNİNDE BOĞMAK İÇİN KANDİL'E YÜRÜYORUZ

“Kandil Operasyonu Türkiye’nin uzun süredir zihninde ve hazırlığında vardı. Terörle mücadele bir strateji ve planlama çerçevesinde yapılır. Öncelikle iç hattımızı iyi koruduk. Vatandaşlarımızın içeride güven içinde yaşayabileceği tedbirlerin alınması önemliydi. Teröristlerin bütün bulundukları, barındıkları yerleri deşifre ettik. Bunları insansız hava araçlarıyla takip edip nefes aldırmadık. Binlerce sığınak ve barınak ortadan kaldırıldı. Bizim sınırlarımız kolay yönetilecek sınırlar değil. Yapılması gereken ya sınırı içeri çekmek ya da biraz daha ilerleyip düze inerek savunma hattını kurmak. Şimdi bir yandan 25 kilometrede bir hat kuruyoruz diğer yandan da teröristi ininde boğmak için Kandil’e yürüyoruz.

AFRİN'E YIĞINAK YAPTIKLARINI GÖRÜNCE ORAYA YÖNELMİŞTİK

Kandil Operasyonu’nun başlangıcı aslında Afrin Operasyonu’dur. Çünkü Afrin’e ciddi bir yığınak yapıyorlardı. Biz bu yığınağı görünce Afrin’e yöneldik. Bu karar Başkomutanımızın kararıdır.

Cumhurbaşkanımız ‘Terörü kaynağında kurutacağız’ dedi. ‘İnlerine gireceğiz’ dedi. Terörü kaynağında kurutmak neden önemli çünkü terör kaynağında kurutulmazsa siz sürekli savunma yapmak zorunda kalırsınız ve kayıp verirsiniz. Bugüne kadarki terör politikalarının en büyük yanlışı budur. Hep kayıp verdikten sonra operasyon yapılıyordu. Şimdi öyle değil.”

TERÖR ÖRGÜTÜ GERÇEKTEN KANDİL’İ BOŞALTTI MI?

CHP'nin “Kandil’de terörist kalmadı, dağıldılar... Seçime yönelik göstermelik bir operasyon bu” ifadelerini hatırlatan Candaş "Peki, Bakan Soylu buna ne diyor?" diye sordu, Soylu şu yanıtı verdi:

“Aklı başında birinin edeceği bir laf değil bu! Hiç merak etmesinler ordumuz ve istihbarat birimlerimiz bugün öyle bir güçte ki teröristleri adım adım takip ediyoruz. CHP gibi boş atıp dolu tutmuyoruz. Kandil’den kaçış güzergahları, saklanacakları merkezler… hepsini biliyoruz. Son terörist yok edilene kadar peşlerini bırakmayız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar buluruz. Kaldı ki Kandil’deki terörist sayısından daha önemli olan konu şudur: Kandil’in başka bir anlamı var. Kandil orada durduğu müddetçe bir siyasal ve sosyolojik etkisi vardır. Kandil orada durduğu müddetçe Diyarbakır özgür değildir. Terörist elinde silahla Diyarbakır’a gelip kimseyi tehdit edemiyor ama Kandil’den bir şekilde herhangi bir iletişim aygıtıyla Diyarbakır’a haber ulaştırıp tehdit edebiliyor. Bu yüzden Kandil’in alınması Türkiye için vazgeçilmezdir.”

OPERASYON NE ZAMAN?

Bakan Soylu’ya “Seçimden önce Kandil’e girer miyiz?” sorusunu yönelten Candaş şu yanıtı aldı:

“Bunun seçimle hiçbir alakası yok. Seçimden önce de olabilir sonra da... Bunu siyasal bir konu olarak gündeme getirmek de yanlış. Ama er ya da geç olacak. ‘Terörün kökünü kazımaya baş koyduk’ diyorsak inlerine girip orayı başlarına yıkmak zorundayız.”