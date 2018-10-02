Süleyman Soylu, Kandil'e eğitmen gönderen ülkeyi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde kameralar karşısında geçti.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Devletlerin istihbarat servisleri üzerinden terör örgütlerine destek verdiğini açıklayan Süleyman Soylu, Amerika'nın adını açık açık söyledi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNE EĞİTMENLER..."
İçişleri Bakanı Soylu, "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor.
"AMERİKALILAR KANDİL'E SİLAH EĞİTİMİ VERİYOR"
Stratejik ortağımız Amerika, Kandil'e gidiyor orada yeni silahları tanıtıyor. Nasıl psikolojik harp yapılması gerektiğini tek tek anlatıyor. Medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker anlatıyor. Bütün detaylarıyla..." şeklinde konuştu.