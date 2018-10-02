Süleyman Soylu, Kandil'e eğitmen gönderen ülkeyi açıkladı

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Şehit çocuğu Recep Tayyip Yiğit için sünnet töreni

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Başkentte iki otomobil şarampole devrildi

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1 Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi Şeyma Subaşı'nın Bebek'te daha önce içeri alınmadığı kafeyi satın aldığı konuşulmaya devam edilirken, kafenin sahibinin Zeynep Yılmaz'ın en yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

2 Almanya'da koalisyon liderleri göç yasası için anlaştı Nitelikli iş gücü açığını kapatmak isteyen Almanya, göç yasasına kavuşuyor.

3 Üçüncü Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı 'Lale' figüründen esinlenerek inşa edilen Üçüncü Havalimanı'nın kulesi havadan görüntülendi.

4 Sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

5 Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut saat uygulaması devam edecek.

6 Endonezya'da depremzedeler ihtiyaçlarını karşılayamıyor Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen Palu ve Donggala'da halk; içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.