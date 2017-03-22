Süleyman Soylu: Sıçanlar gibi kaçıyorlar

Birlik, beraberlik ve kardeşliği bozabilmek için mezhep, etnik köken, kıyafet, terör, ekonomik kriz, fikir ve ideolojik kavganın ortaya çıkarıldığına işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Arkamıza dönüp bakmaktan yorulduk artık, 'Acaba yeniden bir başbakanımızı asarlar mı? Acaba yeniden bir 1960 darbesiyle karşı karşıya kalır mıyız? Milletimizin seçtiği insanlara, siyasetçilere onların hanımlarına ve çocuklarına bel altı vurup itibarsızlaştırırlar mı?' diye. Bizi inançlarımızla, değerlerimizle, gelenek ve göreneklerimizle terbiye etmelerinden yorulduk. Memleketimiz tam yükselmeye başladığı andan itibaren önümüze bir engel koymaya çalışırlar."

16 Nisan'ın sadece bir halk oylaması ve 18 maddelik anayasa değişikliği olarak nitelendirilmesinin eksik olduğuna işaret eden Soylu, "Böyle bir değerlendirmeyi kabul etmiyorum. 16 Nisan bir itirazdır." ifadesini kullandı.

"TERÖRE CANSUYU VERMEYE ÇALIŞANI BU MİLLET AFFETMEZ"

"PKK'yı bu milletin lügatından söküp atacağız, hiç merak etmeyin." diyen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Bilmenizi isterim ki terör neredeyse gidip buluyoruz. Şu an jandarma, polis ve korucularımızın her biri milletimizin hukukuna sadakat göstererek terörle mücadeleyi yürütüyorlar. Hani 'Gabar, Cudi, Şırnak, Hakkari sınırı bizim.' diye hava atıyorlardır. Size söyleyeyim, fare, sıçan gibi kaçıyorlar. Bu millet iradesidir başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu, bunlarla birlikte ne yapmaya çalışıyor? Uzun zamandır kırdığımız terör iradesine su taşıyor. Teröre can suyu vermeye çalışanı bu millet affetmez. Bu millet terörden çok çekti."

"SADECE TERÖRLE MÜCADELE ETMİYORUZ"

Cazibe Merkezleri Projesi sayesinde Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Şırnak, İdil, Yüksekova'da "istihdam imkanlarının arttığına" dikkat çeken Soylu, bölgede yaşayan gençlerin yüzde 90'ının iş istediğini hatırlattı.

Terörün olduğu yerde yatırım olamayacağına işaret eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz sadece teröristlerle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda terörizmle de mücadele ediyoruz. Bir taraftan spor salonu, 81 ilimizde üniversiteler, fakülteler, yüksekokullar, hastaneler yapıyoruz. Geçen yıl Siirt'te 8 milyon lira yol için ödenek ayırdık. Bu yıl iki katı 16 milyon lira harcadık, yetmedi bir 8 milyon daha göndereceğiz. Başbakanımızın talimatıyla Allah izin verirse bütün grup yollarını asfalt yapacağız."

Cazibe Merkezi Programları kapsamında Adıyaman'da 19 bin 139, Bingöl'de 8 bin 680, Hakkari'de 7 bin 98, Şırnak'ta 5 bin 61, Van'da 15 bin 642, Tunceli'de bin, Diyarbakır'da 37 bin 246 kişinin işe kavuşacağını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ne demek biliyor musunuz? Özel sektör diyor ki 'Ben sana itimat ediyorum. Artık terörü tasfiye ediyorsun. Sana güveniyorum, senin ortaya koyduğun cazibeye inanıyorum ve gidip o bölgeye yatırım yapıyorum'. Terör bugüne kadar bunların hepsini öteledi ve erteledi. Bunun maliyetini bu millete yüklediler. Sadece burada değil ülkenin Balıkesir'inde, İzmir'inde de aynısını yaptılar ve şu sevinçlerimizi hep kursaklarında bıraktılar."

"KASETİ FETÖ ÇIKARDI"

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve halk oylamasındaki tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Nasıl genel başkan oldu? Kaset ile. Kaseti FETÖ çıkardı. Peki bugün niye FETÖ ile beraber? Kaseti kim?... Çıkaran belli, kasetle genel başkan olduğu belli, kaseti çıkaran o hain, alçak, meczupla beraberse bunun bir sebebi vardır. Ya korkuyor, ya da kendisi de ortak veya esirdir.

FETÖ ile PKK meselesi bugün bir beka meselesidir. Bu tip meselelerin tartışıldığı bir sürecin adı değildir. CHP'lileri yanlış yola sevk ediyor Kılıçdaroğlu, CHP'lileri yanıltıyor. Kendi SSK'yı batırdığı gibi anlaşılan CHP'yi de batıracak. CHP'lilere tavsiyem budur; kısa süre içinde kararınızı verin o adamı buradan gönderin. Doğrusu budur."

CUMHURBAŞKANI SABAH 5'E KADAR ÇALIŞIYOR

Süleyman Soylu, sabahlara kadar çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben değil sadece, ülkenin cumhurbaşkanı gece saat 04.00-05.00'e kadar çalışıyor. Bu millet için bütün bakanlarımız çalışıyor. Günün 18 saatini bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına vermek zorundasın. Yoksa ne olur söyleyeyim, eğer gece 03.00-04.00'lere kadar çalışmazsak ben nereden bileceğim ülkenin sorunlarını, korucuların daha tecrübeli olması için onlara ek tazminat verilmesi gerektiğini. Biz nereden bileceğiz yol güvenliğinin nasıl elde edilebileceğini? Biz nasıl bileceğiz ki sınırdan gelen teröristlere nasıl mukabele edileceğini? Aksi halde bu ülkeyi FETÖ, PKK ya da bunların patronları ve bizim değerlerimize hakaret edenler yönetir. İşte bu süreç ortaya koyduğumuz güçlü bir Meclis sürecidir. Meclis kanun çıkaracak, milletle hükumet arasında köprü kuracak. Millet ne istiyor, onu ortaya koyacak."