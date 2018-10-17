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Rezidansın aranmasıyla ilgili ortak mutabakat bekleniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 10:50..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anadolu Ajansı Editör Masası'ndaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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"Buna 2 Ekim olayı diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren mesele değil. Uluslararası anlaşmalara göre konsolosluklar başka ülke toprağı. Büyükelçilikte olması, uluslararası açısından ve Türkiye açısından tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu 2 Ekim olayı olarak değerlendirebiliriz. Bu tip benzer olay çok rastlanan bir olay değil. İlk ihbarın geldiği dakikadan itibaren Türkiye iki şeyi çok iyi bir bir meziyetle sergiledi. Biri hukukun gereği, diğeri soğukkanlılık.

Uluslararası sözleşmelere riayet etti ve açık adımlar attı. İşbirliğini, hem uluslararasında hem de bahsedilen ülke ile sabırlı davrandı ve tüm dünya ile paylaştı. Burada bir hukuk süreci söz konusu. Burada ilk oluşum anından itibaren adım adım bu süreci hukuk gözetimi altına aldı ve savcılık soruşturması ve diğer adımların takibiyle devam etti. Konsolosluğa da girildi.

Rezidansın aranmasıyla ilgili ortak mutabakat bekleniyor

REZİDANSLA İLGİLİ SAVCILIĞIN KARARI VAR

Rezidansla ilgili savcılığın kararı var. İlgili ülke bu onayı verince bu adımlar atılacak. Bu hukuki bir süreçtir. Bir kabul var ama adımda ortak mutabakat bekleniyor. Sabırla hep birlikte sürecin sonunu bekleyelim."

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