Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Kanunu'na ilişkin düzenlemenin TBMM'de kabul edildiğini anımsatarak, "Türkiye, bu sabah itibarıyla bir devrime imza attı." diye konuştu.

Yeni kanunla trafikteki yayaların önceliği kanun çerçevesine alındı. Öncelik tanımayan sürücülere 488 lira para cezası verilecek.

"SÜRÜCÜLER ÖNCELİK VERMEK ZORUNDADIR"

Bakan Soylu konuyla ilgili olarak "Artık Türkiye'deki yaya, yaya öncelikli bir trafik olarak kanun çerçevesi içine alınmıştır. Artık kusur yayanın olmayacaktır. Aniden yaya kendini geçide attı, yayaya öncelik tanınacak.

Yaya geçidini gören sürücülerin tamamı dikkatli olmak ve yayaya hangi şartlar olursa olsun öncelik vermek zorundadır." dedi ve şöyle devam etti:

"KANUNLAŞTIRILDI"

"TBMM, bu sabaha karşı bunu kanunlaştırmıştır. Buna ihtiyacımız vardı. Kendilerine teşekkür ederiz. "

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