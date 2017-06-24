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Süleyman Soylu'dan Baskın Oran'a suç duyurusu

Bakan Soylu, gazeteci kimliğiyle Kürt halkını kışkırtıp, toplumu bölmeye çalışan Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulundu.

24.06.2017 - 14:39
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Gazeteci Baskın Oran, "Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler" başlıklı yazısında; Kürtleri açık bir şekilde kışkırtmaya çalıştı.

"Kürtçe konuştuğu için dayak yedi." gibi iddia üzerine kurulan algı haberlerini köşesinde sıralayan Oran'ın yazısı tepkilere neden oldu.

BAKAN HAREKETE GEÇTİ

Terörle mücadelenin gizli kahramanları JÖH ve PÖH timlerine de göndermede bulunan Baskın Oran hakkında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Süleyman Soylu'dan Baskın Oran'a suç duyurusu

"KENDİSİNİ İLİM ADAMI DİYE PAZARLAMIŞ..."

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Baskın Oran'a suç duyurusu

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Süleyman Soylu'dan Baskın Oran'a suç duyurusu

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