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Süleyman Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına pasaportunun fotoğrafıyla karşılık verdi.

AA | 23.12.2017 - 23:11..
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Süleyman Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına yanıt

Soylu, Özel'in kendisi hakkında 4 Şubat 2012 tarihinde Pensilvanya'da olduğu ve FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

"ULAK KAYAYA ÇARPTI"

Bakan Soylu, "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Soylu'nun 4 Şubat 2012 tarihinde Suudi Arabistan'da olduğuna dair pasaport kayıtları da basınla paylaşıldı.

Süleyman Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına yanıt

Süleyman Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına yanıt

Süleyman Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına yanıt

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Süleyman Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına yanıt

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