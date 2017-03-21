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Süleyman Soylu'dan Nevruz Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nevruz'un barış, kardeşlik ve huzurun müjdecisi olmasını diliyorum" dedi.

21.03.2017 - 10:17
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Süleyman Soylu'dan Nevruz Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu, Ortadoğu ve Orta Asya'da yaklaşık 3 bin yıldır kutlanan baharın, barış ve kardeşliğin müjdecisi olan nevruzun, günümüzde en önemli, en gerekli mesajları da bünyesinde barındırdığını belirtti.

"BİRLİKTELİĞE BUGÜN HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ VAR"

21. yüzyılın terör ve şiddet ortamı, yaşanan vekalet savaşları ve göç hadiselerinin, nevruzu alelade bir kutlama olmaktan çıkarıp, bir insanlığa dair farkındalığın vesilesi haline getirdiğini vurgulayan Soylu, "Açıkça görülmektedir ki dünyanın bu farkındalığa, bu gönül birlikteliğine, bugün her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı vardır." ifadesini kullandı.

"NEVRUZ'UN BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZURUN MÜJDECİSİ OLMASINI DİLİYORUM"

Nevruz'un sadece bu topraklara değil, dünyaya da insanlığın, barışın ve kardeşliğin kodlarını haykırdığına işaret eden Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın bu sesi duyacağına, anlayacağına ve bu kadim medeniyetler beşiği coğrafyanın kan ve gözyaşı değil, ilim, bilim, sanat üreteceği o güzel günlerin çok yakın olduğuna inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm insanların Nevruz Günü'nü kutluyor, hem coğrafyamızda hem de tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun müjdecisi olmasını diliyorum."

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