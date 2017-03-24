Süleyman Soylu'dan polis alımı hakkında açıklamalar

Ülkedeki polis ihtiyacına yanıt verebilmek için alımların bu yıl da devam edeceğini bildiren Soylu, sayı verdi. 10 bin alımı yapılacağını öğrenen adaylar, şimdi büyük bir merakla alımların ne zaman yapılacağını sorguluyor. karaman Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada polis adaylarına konuşma yaptı. Konuşmasında gündemdeki konuları değerlendiren Soylu, 10 bin polis alımı yapılacağı müjdesini verdi. Özel Harekat Polisi alınacağını belirten Bakan Soylu, alım için sürecin ve hazırlıkların devam ettiğini söyledi.



2017’de polis alımı yapılacağı bu açıklamaların ardından kesinlik kazansa da, başvuruların ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

BAKAN SOYLU: İLANI ASTIK

"Polis alımı için ilan aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Ayrıca 10 bin özel harekat alımı sürecimiz de devam etmektedir, şu an mülakatlar gerçekleştirilmektedir."

Polis alımlarının hangi sınıfta yapılacağı açıklanmadı ancak POMEM’e Polis Meslek eğitim Merkezi Müdürlükleri’ne (POMEM) yapılması durumunda şu şartlar aranıyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.



c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için (30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.).



d) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.)



e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.



f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;



1) Mahkûm olmamak.



2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.



3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.



g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.



ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.



h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.



ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.



i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.



j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.



k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.



l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.