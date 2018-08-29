Süleyman Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

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Tır'ın dorse mili kırıldı, yol iki yönde kapandı

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Adıyaman'da boş bir arazi içerisinde erkek cesedi bulundu.

Başkent Vilnius'ta bulunan Mevlük Çavuşoğlu, Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis tarafından kabul edilmesinin ardından Türk şehitliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay Çin ile birlikte yapmayı planlıyor.

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Bir şahıs, hastanenin röntgen odasında aralarında husumet bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

1 Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde ABD'de yaşayanların yüzde 40'ına yakınının mevcut yaşam koşullarında ekonomik zorluk içinde olduğu ortaya çıktı.

2 Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı Gözaltına alınanları ziyaret eden ve hesaplarına para yatıran Kenan Yavuz Y. isimli şahıs polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

3 Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme Suudi Arabistan, Kanada ile yaşadığı krizin ardından bu ülkeyi terk etmelerini istediği Suudi doktorlara temmuz 2019'a kadar süre tanıdı.

4 Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın 118 yaşını doldurmak üzere olan Julia Flores Colque’nin dünyanın en yaşlı insanı olduğu sanılıyor.

5 Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay Çin ile birlikte yapmayı planlıyor.

6 Eskişehir’de röntgen odasında cinayet Bir şahıs, hastanenin röntgen odasında aralarında husumet bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü.