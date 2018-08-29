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Süleyman Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'daki operasyonda yaralandıktan sonra hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA | 29.08.2018 - 05:42..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyetle şehit Dağlı'nın ailesinin yaşadığı Çankaya ilçesindeki evlerinin yanına kurulan taziye çadırına geldi.

Süleyman Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Şehit babası Canfeda ve annesi Aysel Dağlı ile bir araya gelen Soylu, acılı baba ve anneyle bir süre sohbet etti.

Burada yaklaşık 40 dakika kalan Soylu, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Bakan Soylu, ziyaretin sonunda şehit babasına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdim etti.

Süleyman Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

21 AĞUSTOS'TA YARALANMIŞTI

Piyade Teğmen Celal Dağlı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanmış ve hastanedede tedavi görmekteydi.

Süleyman Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

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