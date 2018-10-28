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Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli kırsalında operasyondaydayken aşırı soğuktan etkilenen ve hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

İHA | 28.10.2018 - 02:15..
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Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyonda olumsuz hava şartlarından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel’in Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi’ne taziye ziyaretine giden Bakan Soylu’ya, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri ve il protokolü eşlik etti.

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

ŞEHİT AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞTI

Burada şehidin babası Hasan Türkel ile erkek kardeşiyle görüşen, şehit ailesine ve mahalle halkına taziyelerini ileten Soylu, Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip, şehit için duada bulundu.

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Soylu ayrıca taziyeye gelen diğer şehit aileleriyle de görüşerek, kısa süreli sohbetler etti. Geçen hafta sınırları dolaştıklarını belirten Soylu, "Çatışma olan yerlere gittik. Oradakiler o kadar kuvvetliler ki, ama sizin bu duruşunuzdan kuvvetliler. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamları olduğunu vurgulayan Soylu, zirveden dolayı kendilerini arayamadıklarını, ilk fırsatta arayacağını da belirtti.

Soylu basına kapalı olarak anne Sebahat Türkel’e de başsağlığı dileyerek, Mersin’den ayrıldı.

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

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