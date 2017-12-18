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Süleymaniye'de maaş protestosu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye kenti ve çevre bölgelerdeki memurlar, maaşlarının ödenmemesi ve kamu kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek için gösteri düzenledi.

AA | 18.12.2017 - 16:33..
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Süleymaniye'de maaş protestosu

Süleymaniye'deki Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenlere, kısa süre içinde diğer memurlar ile vatandaşların da destek vermesiyle eylem kitlesel gösteriye dönüştü.

Süleymaniye'de maaş protestosu VİDEO

MAAŞ KRİZİ PATLAK VERDİ

IKBY ve Irak merkezi hükümeti karşıtı sloganlar atarak Eğitim Müdürlüğü binasının önünden kent merkezindeki meydana doğru yürüyüşe geçen öfkeli kalabalık, yaklaşık 3 yıldır maaşlarını kesintili olarak almalarına neden olan "maaş krizine" çözüm bulunmasını istedi.

Süleymaniye'de maaş protestosu

PARTİ BİNALARI YAKILDI

Barzani'nin partisi KDP, Goran ve KYB'nin Süleymaniye kentinin Piremegron kasabasındaki merkezleri göstericiler tarafından ateşe verildi. Söz konusu parti merkezlerinin bulunduğu binalarda hasar oluştu.

Süleymaniye'de maaş protestosu

Süleymaniye kent merkezindeki göstericilerin yer yer ateş yaktığı ve sokak başlarını tutmaya devam ettiği belirtildi.

Süleymaniye'de maaş protestosu

Süleymaniye'de maaş protestosu

Süleymaniye'de maaş protestosu

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