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Naim Süleymanoğlu'nun kızı için büyükelçilik harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı ile ilgili Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği araştırma başlattı.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 07:56..
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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, önceki hafta yaşamını yitiren şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu’nun Japon gazeteci Kyoko Mori ile ilişkisinden doğan kızının ailesi tarafından arandığı haberi üzerine, harekete geçti.

Naim Süleymanoğlu'nun kızı için büyükelçilik harekete geçti

BELGELER 10 YIL SONRA YOK EDİLİYOR

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre yetkililer, 1990 veya 1991 yıllarında Ankara’da doğduğu belirtilen Naomi’nin büyükelçilikte doğum kaydının bulunabileceğini, buna ilişkin araştırma yapılacağını kaydetti. Ancak büyükelçilikteki belgelerin bir kısmının 10 yıl bekletildikten sonra imha edildiği vurgulandı.

Süleymanoğlu’nun Türk eşinden olan 3 kızının, baba mirasından yararlandırmak için kardeşlerini aradığı dile getirildi.

Naim Süleymanoğlu'nun kızı için büyükelçilik harekete geçti

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