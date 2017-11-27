Naim Süleymanoğlu'nun kızı için büyükelçilik harekete geçti

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, önceki hafta yaşamını yitiren şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu’nun Japon gazeteci Kyoko Mori ile ilişkisinden doğan kızının ailesi tarafından arandığı haberi üzerine, harekete geçti.

BELGELER 10 YIL SONRA YOK EDİLİYOR

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre yetkililer, 1990 veya 1991 yıllarında Ankara’da doğduğu belirtilen Naomi’nin büyükelçilikte doğum kaydının bulunabileceğini, buna ilişkin araştırma yapılacağını kaydetti. Ancak büyükelçilikteki belgelerin bir kısmının 10 yıl bekletildikten sonra imha edildiği vurgulandı.

Süleymanoğlu’nun Türk eşinden olan 3 kızının, baba mirasından yararlandırmak için kardeşlerini aradığı dile getirildi.