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Süleymanpaşa Belediyesi'nden çöp poşetli heykel açıklaması

Süleymanpaşa Belediyesi, Atatürk heykelinin poşetle kapatılması görüntülerinin medyaya yansımasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

22.03.2017 - 11:19
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Süleymanpaşa Belediyesi'nden çöp poşetli heykel açıklaması

Açıklamada, sanat atölyesi çalışanları tarafından heykelin korunması amacıyla uygulanan yönetimin yanlış olduğu vurgulanarak, durumla ilgili manipülasyon oluşturulmaya çalışıldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"ATATÜRK YOK SAYILMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Atatürk'ün yok sayılmaya çalışıldığı, en büyük eseri olan cumhuriyetin darbe olarak nitelendirildiği bir dönemde ilimizin en büyük anıtı olarak yüce Atamızın büstünü Tekirdağ'a kazandırmış olmak bizi gururlandırıyor. Tüm Tekirdağlıların da bizimle birlikte bu gururu paylaştığına eminiz. Nasıl bakmak isterseniz öyle görürsünüz, biz ve vatandaşlarımız bu özel anıta baktığımızda ulusuna özgür ve bağımsız bir ülke armağan etmiş büyük bir lider görüyoruz.

Süleymanpaşa Belediyesi'nden çöp poşetli heykel açıklaması

"SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu ülkenin duyarlı tüm vatandaşlarının, büstün Edirne'den nakliye işlemi sırasında heykelin zarar görmesini engellemeyi amaçlayan ancak sanat atölyesi çalışanlarının dikkatsizliğiyle geçici de olsa uygunsuz bir görüntüye yol açan bu durumu değil, yapılmaya çalışılan manipülasyonu ve örtüyle gizlenemeyecek bir art niyeti çok açık bir biçimde gördüğünü biliyoruz. Atatürk'ü ve tüm ulusumuza emaneti olan cumhuriyetimizi korumaya, sahip çıkmaya ve ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz."

Süleymanpaşa Belediyesi'nden çöp poşetli heykel açıklaması

Atatürk heykelinin başına çöp poşeti sarıp taşıdılar

Süleymanpaşa Belediyesi'nden çöp poşetli heykel açıklaması

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