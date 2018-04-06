Sultan Abdülhamid'in hayatı sahnelendi

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, şehzadelik günlerinden hayatının son günlerine kadar olan dönemi anlatan oyun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda seyirciyle buluştu.

Mersinli tiyatro severler tarafından ilgi görürken, seyirciler arasında yer alan 2. Abdülhamid Han'ın torunlarından Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, oyun öncesi yönetmen Yenilmez ile bir araya gelip, bir süre sohbet etti.

81 İLDE SAHNELENECEK

Abdülhamid'i canlandıran usta tiyatro uyuncusu Ahmet Yenilmez,

"Tiyatro izlenme sayısının ülkemizde arttırılması hedefindeyiz. Son zamanlar gerek ülke içi gerekse ülke dışında yaşadığımız siyasi hadiselere baktığımızda, bu oyunumuzla seyircilere çok farklı bir muhasebe yapma imkanı sunuyoruz.





Bir de tabi dizilerde ve kitaplarda anlatılan Abdülhamid Han'ın, aktarıldığı gibi olmadığını yansıtmaya çalışıyoruz. Oyunumuz bir baba ve kızın hikayesi üzerine kurulu. Oyunu Türkiye'nin bütün illerinde sahnelemeyei amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.