Sultan Abdülhamit Korosu dünyaya barış mesajları verecek

Sultan Abdülhamit Korosu, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki manevi duyguları tekrar perçinleştirmeyi amaç ediniyor. Koronun kurucularından Orhan Çakmak, Bosna'nın Türkiye için farklı bir konumda olduğuna işaret ederek, "Birlikte 538 yıl yaşamışız. Ben de Bosna ve Türkiye arasında güzel bir ekip oluşsun ve bu ekip hem Türkiye hem Bosna hem de Avrupa'da konserler versin istedim." dedi.

"TÜRKÇE BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

Türkiye Bosna Hersek Kardeşlik Platformu Başkanı da olan Orhan Çakmak, Sultan Abdülhamit'in Osmanlı Devleti'nde çok önemli bir padişah olduğunun altını çizerek, "Ben Sultan Abdülhamit'i Cumhurbaşkanımızla çok özleştiriyorum. Bugün Sultan Abdülhamit'in yaptıklarını saymakla bitiremeyiz. Sultan Abdülhamit, Osmanlı'nın en zayıf döneminde, 33 yıl bir karış toprak vermeden ülkeyi yönetmiş ve maalesef aynı bugün yaşadığımız olaylar gibi şeyler yaşayarak tahttan indirilmiş çok önemli bir insan. Gençlerin de Sultan Abdülhamit kimdir acaba? diye sorup hayatını öğrenmesini istediğimden koroya bu ismi verdim. Korodakiler Boşnak olabilir ama Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Arapça, İngilizce şarkılar da söyleyecek. Türkçe bizim önceliğimiz. Dünyaya mesajlar ileteceğiz. Asıl hedefimiz ve amacımız bu inşallah." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE SULTAN ABDÜLHAMİD

Koronun şefliğini üstlenen Zinaid Agic , "Sultan Abdülhamit Han, kültür hayatına sahip çıkan bir insandı ve bu nokta benim için çok önemli. Bu bakımdan koro benim için büyük bir sorumluluk. Ben de bu sorumluluğu taşıyarak Sultan Abdülhamit Han korosunun daha iyi olması için çalışıyorum." dedi.

Orta okul ve lise öğrencileri ağırlıklı olmak üzere çeşitli yaş gruplarının bir araya geldiği 50 kişilik koro 6 ay önce kuruldu.