Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunları İstanbul'da buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultan II. Abdülhamid Han’ı Anma Etkinlikleri kapsamında, 4 kıtada yaşayan Sultan’ın soyundan gelen Osmanlı Hanedanı mensuplarını İstanbul’da buluşturdu.

Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan 28 aile üyesi dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Mevlüt Uysal, Sultan II. Abdülhamid Han'ı vefatının 100. yılında bir hafta sürecek bir dizi etkinlikle anacaklarını belirterek, yurt dışında uzun yıllar büyük sıkıntılar çeken Osmanlı Hanedanı ailesine de davetlerini kırmadığı için teşekkür etti.

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"İSTANBUL'DA NE TARAFA BAKSAK MUHAKKAK ONUN ESERİNİ GÖRÜRÜZ"

Osmanlı Devleti'nin dünyaya 600 yıl huzur ve barış getiren, 3 kıtaya hükmeden ve medeniyet getiren büyük bir devlet olduğunu ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Osmanlı'nın dünyada sağladığı huzuru hiçbir devlet sağlamamış, belki bundan sonraki süreçte de sağlamayacaktır. Abdülhamid Han, en zor dönemde Osmanlı Devleti'ni huzur ve barış içerisinde tutmuş. Suikastlar, darbeler yaşadı, her türlü iftiralarla karşılaştı. Bütün bu zorluklara rağmen imparatorluğu 3 kıtada ayakta tuttu. Abdülhamid Han hal edildikten 5-6 sene sonra koca Osmanlı Devleti darmadağın oldu. Ülkenin başındayken kendisini eleştiren birçok insanın sonradan hata yaptığını anlayıp pişmanlık duyduklarını, yanıldıklarını açık açık ilan ettiklerini görüyoruz. Abdülhamid Han, bilime, teknolojiye ve ülkenin gelişmesine çok meraklı bir padişahtı. Kendisi bir sanatçıydı. Öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi'nde Abdülhamid Han'ın yaptığı eşyalar hala kullanılıyor. Abdülhamid Han'a baktığımızda bugünkü İstanbul ve Marmara üniversitelerini kuran, liseler, ziraat okulları açan, posta-telgraf hizmetlerini kuran ve Hicaz Demiryolu'nu yapan insan olduğunu görüyoruz. Ölümünden 100 sene sonra o zor şartlarda yaptıklarına baktığımız zaman, hakikaten çok büyük işler yaptığını anlıyoruz. Şu anda İstanbul’da önemli tarihi mekanlar varsa, birçoğu yine 2. Abdülhamid Han'ın eseridir. İstanbul’da ne tarafa baksak muhakkak onun bir eserini görüyoruz."