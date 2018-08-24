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Sultan Murad'ı şehit eden Sırp Miloş böyle katledilmişti

Osmanlı hükümdarı Birinci Murad'ın Sırp Kralı Lazar'a karşı kazandığı Kosova zaferinin üzerinden altı asır geçti ama Sırplar hala Kosova'nın intikamı peşinde.

Özel İçerik | 24.08.2018 - 11:48..
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Sultan Murad'ı şehit eden Sırp Miloş böyle katledilmişti

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Balkan slavlarını yüzyıllar sürecek Türk hakimiyetine sokan Kosova zaferinin Sırplarda uyandırdığı nefret, dün Beşiktaş'ın Partizan deplasmanına konuk olduğu maçta, Sırplı taraftarların ırkçı söylemleriyle yeniden gündeme geldi. Üzerinden 630 yıl geçti. O savaştan geriye iki hatıra kaldı: Biri Sırplar'ın asırlardır devam eden kin ve intikamı, diğeri ise Osmanlı'nın değişmeyen zaferi.

HATIRLA…

Balkanlarda adım adım ilerleyen Osmanlı Bulgar topraklarında üstünlük sağlamış ve 1388'de karşılaştığı Ploşnik Vadisi'ndeki bozguna rağmen sonunda tüm Bulgaristan’a hâkim olmuştu. Bir yandan Sırplar da Osmanlı güçlerine karşı güç topluyordu. Bir sene sonra Türk ve Sırp orduları Kosova'da, Priştine'nin batısına düşen Kossovapol Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Sonrası malûm. Sırp ve müttefik Balkan ordusunun mağlûbiyeti öylesine büyük oldu ki, kral Lazar'ın cesedini bile gören olmadı.

Sultan Murad'ı şehit eden Sırp Miloş böyle katledilmişti

BİRİNCİ MURAD'I KATLEDEN MİLOŞ'U KAHRAMAN İLAN ETTİLER

Sırplar bu büyük yenilgiye bir suikastle karşılık verdi: Miloş Kapiloviç adında bir Sırp asilzadesi savaş meydanını gezen Osmanlı hükümdarı Birinci Murad’ı hançerlemeyi başardı. Birinci Murat ‘‘şehid olan tek Osmanlı sultanı’’ unvanını aldı, Sırplar ise Miloş'u kahraman ilán ettiler. Türk hâkimiyetine giren Balkan slavlarının kin ve intikam duygusunu yenmeye bu da yetmedi, 630 yıldır ateşleri dinmiyor.

OSMANLI'NIN ELİNDEN SIRP MİLOŞ'UN KATLİ

Bir Osmanlı hükümdarını hançerleyip canını kurtaracağını mı düşünmüştü Miloş? Kapiloviç’in, Sultan Murad’ı zehirli hançerle şehid ettikten hemen sonra resimlenen -Seyyid Lokman’ın “Hüner-nāme”sindeki minyatürden- Osmanlı askerleriyle olan karesi.

Sultan Murad'ı şehit eden Sırp Miloş böyle katledilmişti

IRKÇI SÖYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş, play-off turunda, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadeleye Sırpların ırkçı söylemleri damga vurdu.

"Her Türk bilir, Sırp oğlu Miloş Kapiloviç'in Murad'ı nasıl hançerlediğini." şeklindeki ırkçı söylemleri, Sırpların nefretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Partizan taraftarı Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

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