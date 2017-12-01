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Sultan Polat'tan yeni kitap: Hz. Süleyman'ın Yüzüğü

Yazar, Sultan Polat'ın yeni romanı okuyucularla buluştu.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 11:36..
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Sultan Polat, serinin ilk kitabı olan “Evliya Çelebi ve Ahit Sandığı”nda okuyucuyu zekice kurguladığı şifrelerle, efsane ve gerçekleri birbirinden ayıklamaya çağırmıştı. Kapı Yayınları’ndan çıkan Hz. Süleyman’ın Yüzüğünde ise şifrelerin yerini hiç sorulmamış bilmeceler, hiç anlatılmamış efsaneler ve kan sırları alıyor. Sıra dışı edebi tarzıyla okuyucuların beğenisini kazanan Polat'ın yeni romanı kitap raflarındaki yerini aldı.

TARİHİ ROMAN

Haçlılar, 15 Temmuz 1099’da  Kudüs’ü işgal ettiğinde 70.000 Müslüman ve Yahudi’yi kılıçtan geçirir. Sırrın Muhafızları o gece şehri gizlice terk edip Endülüs’e doğru yola çıkarlar. Kitap, yazarı gibi bir Müslüman’a emanet edilmiştir. Dürbün, Katolik varistedir. Yüzük ise Hz. Süleyman’ın Yahudilere mirasıdır.

Sultan Polat'tan yeni kitap: Hz. Süleyman'ın Yüzüğü

Tam 400 yıl emanetler asla bir araya getirilmez. Ta ki Endülüs düşene kadar... Engizisyon, yüzüğün peşindedir. Muhafızlar emanetleri, Yahudileri kurtarmaya gelen Piri Reis’e verirler. Şeytanın Müritleri yüzüğü ele geçirip Hz. Süleyman’ın hapsettiği iblisleri serbest bırakmak için Vasko de Gama’yı gönderirler. Kristof Kolomb ise güç ve servet peşindedir.

Son muhafız Piri Reis, bir yandan yüzüğü korumak, diğer yandan sırrını çözmek zorundadır.

YAYINEVİ: KAPI AYINLARI

SYF: 390

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