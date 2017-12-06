Sultan Tarlacı'nın Suç ve Beyin kitabı yayımlandı

Birçok televizyon programına katılan, İstanbul Beyin Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Sultan Tarlacı, yeni kitabı Suç ve Beyin’de bireysel beyni ve onun davranışlarının nedenlerini, ardından da toplumsal beyinsel ağları ele alıyor. Tüm davranışlarımızın temelinin beynimiz olduğu bakış açısından yola çıkarak 15 Temmuz’da yaşanan işgal girişimi olayının beyinsel temelini, toplumsal tepkiyi ve bütünlüğünü anlatıyor. Buradan da insan olmanın anlamı üzerine toplumsal bir çıkarım yapıyor.

Tarlacı, popüler bilim kitapları olarak Ölüm Sözlük (2016), Schrödinger’in Kedisi Neden Şizofren Oldu? (2017) ve Mağaradan Mars’a (2017) adlı kitapların da yazarıdır. Öte yandan, Nöroloji ile ilgili Acil Nörolojik Hastalıklar (2004/2008) adlı bir kitabı vardır. 2014 yılında 197 Gün adlı romanını da yayımladı.





15 TEMMUZ'UN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu kitap 15 Temmuz darbe girişimini insan davranışı, sosyal sinirbilim, suç, fedakârlık ve kahramanlık üzerinden nörobilimsel bir bakışla ele almaktadır. Aynı zamanda terörist beyni, kitlesel eylemler ve büyük toplumsal olayların arka planındaki görünmesi zor nedenleri bilimsel olarak analiz etmektedir.

Prof. Dr. Sultan Tarlacı

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