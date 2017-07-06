Sultanahmet Camii'nde en kapsamlı restorasyon başlıyor

Sultanahmet Camii'nin Koruma ve Restorasyon Çalışmaları kapsamında bugün caminin bahçesinde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Veysi Kaynak, Sultanahmet Camii'nin bir dünya kültür mirası olduğunu aynı zamanda Türk medeniyetinin de bir şaheseri olduğunu vurguladı.

"MEDENİYETİMİZİN SEVİYESİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA GELİRLER"

Kaynak, "İstanbul'a gelen müminler muhakkak ki bir kez ibadet etmek için buraya uğradığı gibi yabancı misafirlerimiz de medeniyetimizin seviyesini görmek için buraya gelirler. Her medeniyet kendi mimarisiyle tebarüz eder. İstanbul'un ve Türkiye'nin vasıfları maalesef çeşitli erozyanlara uğradı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz son 15 yıldaki 4 bin 500'den fazla ecdat yadigarı eseri yeniden insanlığa sunmuştur" diye konuştu.

"RESTORASYONLARI SAHİPLENMEK ÇOK ÖNEMLİ BİR FAALİYETTİR"

Konuşmasında Sultanahmet Camii'nin restorasyonuna sponsor olan 'starwood' firmasının kurucusu işadamı Mehmet Yıldız'a teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, diğer tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına da hayırsever vatandaşların sponsor olabileceğini duyurdu.

Veysi Kaynak, "Restorasyonlara sahiplenerek onun hamisi olmak en baştaki banileri kadar olmasa da çok önemli bir faaliyettir. Restorasyonu gerçekleştirecek firmalara şimdiden kolaylıklar diliyorum" dedi. Kaynak, "Rabbim 400 yıl sonra başlattığımız bu projenin, bütün milletimize açılışını da göstersin" ifadelerini kullandı.

"ENGELLEYİCİ MAHİYETTE BİR RESTORASYON ÖNGÖRMÜYORUZ"

Törende konuşan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise Sultanahmet Camii'nin restorasyon çalışmaları kapsamına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertem, "Bütün dünyanın gözü önünde olan bu eserin restorasyonuna şahit olmak her bürokratın görmek isteyeceği durumlardan birisidir. Restorasyon sırasında İstanbul turizmini en minimum müdahaleyi sonuçlandıracak tarzda gerçekleşmesini sağlayacağız. Yani ibadete ya da ziyarete kapatarak engelleyici mahiyette bir restorasyon öngörmüyoruz. Onun için restorasyon aşama aşama gerçekleştirilecek" diye konuştu.





SELİMİYE ÖNÜMÜZDEKİ YIL RESTORASYONA ALINACAK

Adnan Ertem, Edirne'deki Selimiye Camii'nin de restorasyon projelerinin hazırlandığını gelecek yıl restorasyon programa alınacağını bildirdi. Konuşmaların ardından 'Sultanahmet Camii Koruma ve Restorasyon Çalışmaları" protokolü İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve yüklenici firmaların yetkilileri tarafından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın huzurunda dua edilerek imzalandı. Bir hafta içinde başlayacak olan restorasyon çalışmalarının 2020 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Tarihinin en kapsamlı restorasyonuna alınacak olan camide, iç ve dış olmak üzere, bahçe ve minareler de de detaylı çalışmalar yürütülecek.

SULTANAHMET CAMİİ HAKKINDA

Sultanahmet Camii, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca mavi cami anlamına gelen "Blue Mosque" olarak adlandırılır.













