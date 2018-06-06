Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve hayırsever bir iş adamının maliyetinin büyük bir kısmını üstlendiği Sultanahmet Camii restorasyon çalışmaları son hızla devam ediyor. Dört sene sürmesi düşünülen çalışmalar sırasında ibadetin aksamaması için cami içerisine dev platform kuruldu.

SU TAHLİYE SİSTEMİNİN ISLAH ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ramazan ayı öncesinde tamamlanan dev platform ile caminin içerisinde geniş ve ferah bir şekilde ibadet edilebiliyor. Camiye gelen turistlere restorasyon çalışmaları boyunca ziyaret kısım kısım açılıyor.

Sultanahmet Camii’nde dev restorasyon havadan görüntülendi- FOTO GALERİ

Yapının kuzeybatı köşesinde bulunan minarenin etrafında çelik platformu ve iskelesi kurularak restorasyon işlemleri devam ediyor. Dış avlu genelinde görülen su tahliye sorununa ilişkin tespitler yapılarak, su tahliye sisteminin ıslah çalışmaları başlandı.

Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon görüntülendi VİDEO

Güneybatı cephesi revaklı avlu kubbelerinin kurşun örtüleri sökülerek, silmeli korniş ve kasnak taşlarının ıslah ve yenileme çalışmalarına başlandı.

SON DURUM GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan restorasyon çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasının ortasında yer alan Sultanahmet Camii tüm heybeti ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.Minarede yapılan restorasyon ve dev platform da ilk kez görüntülendi.

"KÜLTÜR VARLIKLARI İÇERİSİNDE 6 MİNARELİ OLAN TEK CAMİ”

Sultanahmet Camii’nin Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından olduğunu vurgulayan İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “2017 Temmuz ayında Sultanahmet Camii restorasyon çalışmalarına başladık. Hayırsever bir iş adamımız gelerek çok yüksek olan bir maliyetini karşılamayı teklif etti, biz de seve seve kabul ettik. Sultanahmet Camii kültür varlıkları içerisinde 6 minareli olan tek cami. Bütün büyük ve selatin camileri’nde restorasyon sırasında ibadeti aksatmıyoruz. Burada içeriye platform kurarak Ramazan Ayı öncesinde ibadet edilir hale getirdik. Sultanahmet Camii’nde hata yapma lüksümüz yok, minimum müdahale maksimum koruma prensibi ile restorasyonu yapıp ecdadın emanetini gelecek nesillere taşımamız gerekiyor. Restorasyon başlayalı bir yıl oldu, biz 4 yılda bitmesini planladık ama eski eserlerde restorasyon sırasında sürprizlere açık olmanız gerekiyor. Bu durumlar ise restorasyonun süresini uzatabilir.” şeklinde konuştu.