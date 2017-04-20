Sultanahmet'te 1453 metrekarelik 'lale halısı' hazırlandı

Sultanahmet Meydanı'nda, İstanbul'un fethinin 564. yılı dolayısıyla 564 bin lalenin kullanıldığı bin 453 metrekarelik "lale halısı" hazırlandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK LALE HALISI

İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet Camisi ve Ayasofya Müzesi arasında oluşturulan toprak platforma geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk laleler kullanılarak "dünyanın en büyük lale halısı" yapıldı.

Sultanahmet'te 1453 metrekarelik lale halısı İZLE

564 BİN LALE KULLANILDI

Lalelerin, halı motifi kullanılarak dizayn edildiği 1453 metrekarelik alanda İstanbul'un fethine atfen 564 bin lale kullanıldı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLGİ GÖSTERDİ

Üçüncü kez yapılan "lale halısına" yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi. "Dünyanın en büyük lale halısı"nın resmi açılışı 22 Nisan Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından gerçekleştirilecek.