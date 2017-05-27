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Sultanahmet'te 30 bin kişilik iftar

Ramazan ayının ilk gününde, dünyanın farklı ülkelerinden 30 bin kişi, Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde Sultanahmet Meydanında iftar açtı.

27.05.2017 - 23:05
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Sultanahmet'te 30 bin kişilik iftar

Fatih Belediyesinin organizasyonunda gerçekleşen iftar programında, binlerce kişi saatler öncesinden Sultanahmet Meydanına gelerek hazırlanan masalara ve çimenlerin üzerine oturarak iftar vaktini bekledi.

Belediye ekiplerinin, hazırlanan iftarlıkları vatandaşlara dağıtmasının ardından geleneksel top atışı ve ezanla birlikte binlerce kişi iftarını açtı.

Sultanahmet'te 30 bin kişilik iftar

"ABD'DEN ÇİN'E, DÜNYANIN BİR ÇOK YERİNDEN İNSAN BİZİMLE BERABER"

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada 30 bin kişilik iftar yemeği dağıttıklarını söyledi.

Ramazanın ilk günü İstanbul’da binlerce kişi ile birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Bugün burada sadece İstanbul değil, sadece Türkiye değil Amerika'dan Çin'e kadar dünyanın birçok ülkesinden insanlar var. İstanbul'a gelip ramazanın belli bir zamanını burada geçirmek isteyen insanların arzu ettikleri, hayal ettikleri neyse onu yaşatmanın altyapısını oluşturuyoruz. Sultanahmet’te bunu yaparken aynı zamanda kendi medeniyetimizin, değerlerimizin, inancımızın detaylarını güzelliklerini de insanlara sunma fırsatını da yakalıyoruz. Sosyal statüsü ne olursa olsun bizim inancımızda, sofrada herkes eşittir. Bu son derece önemli. Burada 30 bin insan var ve huşu içerisinde iftarlarını açtılar."

Sultanahmet'te 30 bin kişilik iftar

"RAMAZAN'DA HERKESİ FATİH'E BEKLİYORUZ"

Ramazan ayında Fatih ilçesinin diğer bölgelere göre bir özelliğinin de çok sayıda Selatin camisinin ilçede bulunması olduğunu belirten Demir, "İnsanlar buraya geldiklerinde arzu ettikleri manevi atmosferi buluyorlar. İftar imkanının yanı sıra sabah ezanına kadar buradayız ve insanlara sahur yemeği de veriyoruz. Herkesi ramazan ayında Fatih'e bekliyoruz. Herkese yetecek kadar hizmet sunma imkanına sahibiz." diye konuştu.

Sultanahmet'te 30 bin kişilik iftar

18. YÜZYILDAN BERİ SÜREN GELENEK

Meydanda 18. yüzyıldan beri süregelen ramazan topu geleneğini de sürdürdüklerini kaydeden Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazanın 15’inde baklava alayı töreni var. Osmanlı’nın birçok geleneği içerisinde bu da yer alıyor. Bu güzel geleneği de ramazanın 15’inde hayata geçireceğiz. Geleneğimize, inancımıza ait değerleri yaşatarak, gençlerin ve çocukların da yaşamasına vesile olarak, geleceğe aktarılmasına katkı sunacağız."

Sultanahmet'te 30 bin kişilik iftar

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