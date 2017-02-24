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Sultanahmet'te surların altını kazan kişi yakalandı

Sultanahmet'te bir evin bahçesinden tarihi surların altını kazan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser bulundu.

24.02.2017 - 09:13
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ASD

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'teki tarihi surların bulunduğu bölgelerde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine on gün önce çalışma başlattı

Polis ekipleri, dün Sultanahmet Mahallesi, Akbıyık Caddesi'ndeki bir evin bahçesinden toprakla uğraşıldığını görünce kazı yapılan adresi belirleyerek operasyon düzenledi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda şüpheli Hakan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, olay yerinde ve şüpheli Hakan Ö.'nün üst aramasında Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kalıntılara ulaştı.

KAZI SURLARA KADAR UZANIYOR

Polis yapıtığı incelemede evin bahçesinden kaçak kazı için yaklaşık 5 ay önce 6 metre derinliğinde bir tünel açıldığını tespit ederek, tünelin diğer ucunun yaklaşık olarak Sultanahmet Camisi'nin altına kadar gittiğini değerlendiriyor.

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