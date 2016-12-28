taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.877
USD
3,5338
EURO
3,6989
ALTIN
129,80
PETR
56,0700

Sultanbeyli'de halk otobüsü çalındı

İstanbul Sultanbeyli’de bir özel halk otobüsüne giren hırsızlar dakikalar içerisinde çalıştırdığı otobüsü çalarak kayıplara karıştı.

İHA | 28.12.2016 - 11:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

HIRSIZ

Olay 24 Aralık Cumartesi günü Sultanbeyli’de yaşandı. Gece 01.00 sıralarında otobüsü evinin önüne park eden şoför, evine gitti.

Bir süre sonra otobüsü gözüne kestiren iki hırsız, harekete geçti. Otobüse giren hırsızlardan biri şoför mahalindeki çantayı karıştırmaya başlarken, diğer hırsız da otobüsün kapısında gözcülük yaptı.

BAŞKA BİR ARACI ÇALARKEN YAKALANDI

Birkaç dakika sonra yedek anahtarı bulan hırsızlar, otobüsü çalıştırıp hareket etti. Ancak Kurtköy civarında kaza yapan hırsızlar, otobüsü bırakarak kaçtı. Zanlılar, ertesi gün yine başka bir otomobili çalmaya çalışırken polis tarafından suç üstü yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İki kıta arası yaya yolu

İki kıta arası yaya yolu

130
Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE

Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE

42
Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

52
Gezici Araştırma'dan başkanlık sistemi anketi

Gezici Araştırma'dan başkanlık sistemi anketi

156
Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı

Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı

109
Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

35
Uğur Demirok'tan Trabzonsporlu taraftara yumruk

Uğur Demirok'tan Trabzonsporlu taraftara yumruk

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM