Sultanbeyli'de halk otobüsü çalındı

Olay 24 Aralık Cumartesi günü Sultanbeyli’de yaşandı. Gece 01.00 sıralarında otobüsü evinin önüne park eden şoför, evine gitti.

Bir süre sonra otobüsü gözüne kestiren iki hırsız, harekete geçti. Otobüse giren hırsızlardan biri şoför mahalindeki çantayı karıştırmaya başlarken, diğer hırsız da otobüsün kapısında gözcülük yaptı.

BAŞKA BİR ARACI ÇALARKEN YAKALANDI

Birkaç dakika sonra yedek anahtarı bulan hırsızlar, otobüsü çalıştırıp hareket etti. Ancak Kurtköy civarında kaza yapan hırsızlar, otobüsü bırakarak kaçtı. Zanlılar, ertesi gün yine başka bir otomobili çalmaya çalışırken polis tarafından suç üstü yakalandı