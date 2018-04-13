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Sultanbeyli'de kırmızı ışık ihlali 1'i bebek 9 can alıyordu

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı kazada yaralananların arasında 2 yaşında bir de bebek var.

DHA | 13.04.2018 - 02:42..
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi'nin kesiştiği noktada 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Sultanbeyli'de kırmızı ışık ihlali 1'i bebek 9 can alıyordu


YARALILARDAN BİRİ 2 YAŞINDA BİR BEBEK

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazaya karışan  3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Sultanbeyli'de kırmızı ışık ihlali 1'i bebek 9 can alıyordu


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