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Özel buluşmalar için renk tercihleri

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1 Sultanbeyli'de kırmızı ışık ihlali 1'i bebek 9 can alıyordu Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı kazada yaralananların arasında 2 yaşında bir de bebek var.

2 Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı Amasya'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

3 Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama Katar'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda 54 ülkeyi geride bırakarak şampiyon olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri coşkuyla karşılandı.

4 İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı Suriye'deki gerginlik Rusya, ABD ve İngiltere'yi savaşa hazırlarken, korkusunu İsrail halkı yaşadı. İsrail jetlerinin eğitim uçuşundan korkan İsrailliler, acil durum hatlarını kilitledi.

5 4 Arap ülkesi Katar için toplandı 'İran'dan endişeliyiz' dedi Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, istişare için toplantı yaptı.

6 Kayseri'de 66 gram metamfetamin yakalandı Emniyet güçlerinin uyuşturucuya karşı verdiği mücadele Kayseri'de de tam gaz sürüyor. Yapılan uyuşturucu operasyonunda, 66 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirildi.