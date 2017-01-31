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Sultanbeyli'de otomotiv deposunda yangın

Sultanbeyli’de bir otomotiv firmasının araç parçaları bulunan deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

31.01.2017 - 17:39
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Tek katlı iş yerinin araç parçaları bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede iş yerine sıçradı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Plastik malzemelerin bulunduğu depodaki yanma nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankı gönderildi. İtfaiye erleri iş yerinin her cephesinden yangına müdahale etti.

Sultanbeyli'de otomotiv deposunda yangın

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Yangının yayılarak çevreye zarar vermesini önlemek için polis ekipleri işyerinin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında cadde trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı.

Sultanbeyli'de otomotiv deposunda yangın

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