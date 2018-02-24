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Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Sultanbeyli'de önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 24.02.2018 - 05:37..
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Sultanbeyli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Sultanbeyli'de daha önceden belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Y.B., G.K., F.S., T.A., C.G., ve M.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

EROİN, KOKAİN VE SENTETİK UYUŞTURUCU BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır halde bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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