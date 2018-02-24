Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Sultanbeyli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Sultanbeyli'de daha önceden belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Y.B., G.K., F.S., T.A., C.G., ve M.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EROİN, KOKAİN VE SENTETİK UYUŞTURUCU BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır halde bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.