taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.666
USD
3,8828
EURO
4,5858
ALTIN
156,70
PETR
63,3100

Sultangazi'de 60 bine yakın korsan kitap yakalandı

İstanbul Sultangazi'de bir depoya yapılan baskında 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi.

DHA | 14.12.2017 - 23:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

dq

Korsan ile mücadeleye devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2559 Sokak üzerinde bir depoya baskın düzenledi. 60 bine akın korsan kitap ele geçirilirken, kitapların basım yapıldığı matbaaya da el konuldu.

1 MİLYON TL DEĞERİNDELER

Piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan kitaplara el konuldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, kitapların yakın bölgede bulunan bir matbaada basıldığını belirledi.

Söz konusu matbaaya da baskın yapan ekipler, buradaki makinelere de el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Karlov davasında FETÖ'cü memur tutuklandı
Rusya'nın FETÖ tarafından öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastiyle alakası olduğu tespit edilen eski bir polis tutuklandı.
Karabük'te öldürülen yaşlı adamın katilleri yakalandı
Karabük'te 89 yaşındaki adamın evine temizliğe giden dayı ve yeğenin yaşlı adamı öldürdüğü tespit edildi.
Hırsızın rahatlığı kameralara yansıdı
İstanbul'da yaşanan olayda bir hırsız marketten çaldığı çayları, az ilerideki kahvehanede sattı.
Tokat'ta tiyatro oyuncusuna sahnede saldırı
Bir tiyatro oyununda seyircilere hitaben konuşma yapan A.S.Y., sahne arkasından çıkan bir kişi tarafından dövüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası faizi artırdı

301
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İnegöl il olsun teklifi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İnegöl il olsun teklifi

174
İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

130
Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

56
Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

98
CHP ve MHP'den 'Kudüs'te büyükelçilik' çağrısı

CHP ve MHP'den 'Kudüs'te büyükelçilik' çağrısı

198
Putin: Suriye krizi en çok Türkiye'yi etkiledi

Putin: Suriye krizi en çok Türkiye'yi etkiledi

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM