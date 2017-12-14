Sultangazi'de 60 bine yakın korsan kitap yakalandı

Korsan ile mücadeleye devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2559 Sokak üzerinde bir depoya baskın düzenledi. 60 bine akın korsan kitap ele geçirilirken, kitapların basım yapıldığı matbaaya da el konuldu.

1 MİLYON TL DEĞERİNDELER

Piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan kitaplara el konuldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, kitapların yakın bölgede bulunan bir matbaada basıldığını belirledi.

Söz konusu matbaaya da baskın yapan ekipler, buradaki makinelere de el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.