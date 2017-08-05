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Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

10 numara yağ ve kaçak akaryakıt imalathanesine özel harekat polisi destekli bir operasyon düzenlendi.

05.08.2017 - 01:30
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de daha önce belirledikleri imalathaneye saat 21.00 sıralarında gelerek baskın yaptı.

Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

9'U YABANCI 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.  Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda imalathane sahibi S.A. (50) dahil, 4'ü Türk 9'u yabancı 13 kişiyi gözaltına alındı.

Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

ATIK YAĞLARI YENİDEN İŞLİYORLAR

Şüphelilerin İstanbul'un çeşitli yerlerinden topladıkları atık yağları ruhsatsız şekilde yeniden işlenip '10 numara' yağ haline getirilerek tekrardan piyasaya sürdürdükleri öğrenildi. Öte yandan, imalathane sahibi S.A'nın daha önceden de aynı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, operasyona katılan polislerin imalathaneye girmesi ve içeride bulunan şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirmesi görülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

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